Однак цю інформацію спростував радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ABC News.

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США працюють над посиленням потужностей України, але не ядерних

Наразі США роблять усе, щоб посилити потужності України іншими шляхами – без передачі ядерної зброї.

Це не розглядається, ні. Те, що ми робимо, — це посилення різних звичайних потужностей в Україну, щоб вони могли ефективно захищати себе і вести бій з росіянами, а не ядерний потенціал,

– заявив Салліван.

За його словами, Байден доручив йому наглядати "за значним збільшенням військового обладнання", яке Штати постачають в Україну, і щоб було витрачено "кожен долар, який виділив Конгрес" до того, як нинішній очільник США піде з посади. Це має зробити нашу державу сильнішою за столом переговорів.

Нагадаємо, що на початку 1990 років Україна, бувши третьою за ядерним потенціалом країною, відмовилася від цієї зброї. Вона повернула її Росії в обмін на економічну підтримку та гарантії безпеки з боку США та Москви.