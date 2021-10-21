Ядерное оружие и подводные лодки Китай использует Северную Корею как Россия Беларусь

Северная Корея, похоже, стала инструментом запугивания мира в руках Китая. КНДР снова запустила баллистические ракеты, но в этот раз пуск произошел с подводной лодки, а сами ракеты упали в море у берегов Японии.

Это стало уж слишком угрожающим актом. Ведь раньше северокорейские ракеты всё же не падали у границ других стран.

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Давайте разберемся чего добивается Северная Корея. Это локальные угрозы своему соседу – Южной Корее? Или воинственные планы Кима выходят далеко за границы региона?

Какова цель диктатора

За последние несколько недель это уже далеко не первый запуск ракет с территории КНДР. Ранее Пхеньян успел похвастаться новыми баллистическими ракетами большой дальности, но запуск с подводной лодки – уже что-то новенькое.

Похоже, он постепенно добивается главной своей цели – привлечь внимание американцев. Дело в том, что предыдущие баллистические ракеты КНДР точно так же могли достичь берегов США и нести при этом ядерный заряд.

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Однако Вашингтон довольно прохладно отреагировал на те запуски, по всей видимости, будучи уверенными в своих системах противовоздушной обороны. Но вот баллистические ракеты в комбинации с подводными лодками – это нечто более серьезное. Ведь при помощи подлодок, можно подобраться к предполагаемой цели намного ближе, что существенно увеличивает угрозу.

Ким Чен Ын, похоже, приблизился к своей цели – привлечь внимание. Япония, один из важнейших союзников США, почувствовав угрозу непосредственно для себя, заявила о запусках КНДР в ООН.

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США хотят наладить диалог

Напомню, санкции ООН запрещают Северной Корее испытывать баллистические ракеты и ядерное оружие. Поэтому Совет Безопасности ООН провел срочное заседание и собирается исследовать, насколько далеко КНДР продвинулась в создании баллистических ракет. Премьер-министр Японии заявил, что его страна готова перейти к активным действиям для самозащиты.

Но вот США настроены слегка иначе, они сделают всё, чтобы избежать открытой конфронтации между региональными странами. Главы разведок Южной Кореи, Японии и США встретятся в Сеуле, чтобы обговорить поведение КНДР.

При этом посланник США по Северной Корее едет в Сеул, чтобы обсудить то, как именно следует возобновить диалог с Северной Кореей. С его слов в Белом доме считают, что диалог должен быть налажен, а Байден готов к встречам с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий.

Почему Ким Чин Ын обвиняет США

Представитель Южной Кореи по вопросам безопасности на полуострове также заявил, что восстановление диалога с КНДР является первостепенной задачей. Стоит отметить, что прошлые переговоры США и КНДР были сорваны как раз из-за условий, выдвинутых американцами. Вашингтон требовал от Северной Кореи отказаться от ядерного оружия до снятия санкций.

Со стороны КНДР последовал резкий отказ. После слов Байдена о том, что Северная Корея является одной из наибольших угроз мировой безопасности, Ким Чен Ын отреагировал еще жестче, и теперь утверждает, что даже нынешние запуски проводит исключительно из-за враждебной политики США.

Здесь есть один важный момент – такая наглость Ким Чен Ына обусловлена скорее не его личными планами, а существенным влиянием со стороны Китая. Ведь для него КНДР необходима, в первую очередь, как личный вассал, который будет создавать турбулентность в регионе и отвлекать США и союзников от самого Китая.

Подобную схему проворачивает и Владимир Путин, который точно так же использует Беларусь для создания миграционного кризиса в Европе. При этом лично он может всегда сказать – я здесь не при чем, разговаривайте с Лукашенко.

От кого зависимая КНДР

КНДР точно так же экономически зависима от Китая, как и Беларусь от России. Здесь важно отметить, что количество испытаний новых ракет в Северной Корее растет прямо пропорционально увеличению торгового оборота с Китаем.

За последние пару месяцев товарооборот между странами увеличился практически вдвое. Пхеньяну крайне необходимы китайские деньги, в то время как Пекин хочет усмирить региональные страны, но не своими руками.

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Вероятно, что Китай вместе с продуктами питания и прочими товарами поставляет в Северную Корею и новейшее вооружение или детали для его создания.

Кто главный вызов США

На первый взгляд, выглядит как не самый благоприятный расклад – Китай и Северная Корея запугивает всех своими ракетами. Но если американцам таки удастся усмирить Ким Чен Ына и посадить за стол переговоров, хотя бы между двумя Кореями, это станет не только очередной победой демократии, но и существенно снизит напряжение в регионе.

В таком случае, США и их союзники в Азии смогут полностью сконцентрироваться на главном вызове, то есть Китае.