Накануне издание Financial Times, ссылаясь на источники в разведке, сообщило о том, что в августе 2021 года Китай произвел тестовый запуск гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом, которой удалось обогнуть весь земной шар. И это застигло врасплох США, ведь там оценивали Пекин, скорее как экономического конкурента, а не военного.

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Вероятный запуск напугал США

Почему этот вероятный запуск так напугал американских экспертов? Дело в том, что гиперзвуковая ракета – это совсем новый тип оружия, который может перемещаться в низкоорбитальном пространстве. В принципе, как и баллистическая ракета.

Но главное отличие гиперзвуковой ракеты от баллистической заключается в том, что она маневренна и легко обходит практически все современные противоракетные системы.

Китаю достаточно ударить гиперзвуковыми ракетами, вывести из строя ПВО и дальше открывать огонь уже баллистическими ракетами. Именно это так сильно напрягло Вашингтон – там попросту недооценили военный потенциал Китая.

Пекин выжидал реакцию Вашингтона

Интересно, что в Пекине даже не сразу открестились от запуска ракеты. Пару дней там просто молчали, видимо выжидая реакцию Вашингтона на публикацию Financial Times. И она последовала.

Член комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майкл Галлахер заявил, что такие испытания Китая должны стать призывом к действию со стороны США.

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Однако гиперзвуковые ракеты Китая – это далеко не первый вызов для США. Еще пару месяцев назад американские военные заявляли о том, что Китай наращивает ядерный потенциал и даже публиковали спутниковые снимки показывающие, что Китай строит минимум 200 пусковых шахт для ядерных ракет.

Кроме того, секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл намекнул, что Пекин разрабатывает новое оружие для нанесения ударов прямо из космоса. Мол, именно с этим связана активизация китайцев в космическом пространстве.

Конечно же в Вашингтоне это не осталось незамеченным. Например, посол США по разоружению Роберт Вуд, заявил, что Штаты просто не готовы к защите от такого типа ракет.

Хотя некоторые китайские эксперты по ядерной политике допускают, что это испытание совсем не значит, что Китай готов применять гиперзвуковые ракеты.

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Ответ агрессивной риторике Пекина

Но всё же США решили не молчать и дали ответ агрессивной риторике Пекина, в то же время ввязавшись в гонку вооружений.

Сразу после публикации Financial Times, в армии США заявили, что в ближайшие полтора года проведут минимум 3 испытательных полета своих гиперзвуковых ракет. Об этом заявил глава американского управления по гиперзвуковым разработкам.



Ракеты Китая – не первый вызов для армииСША / Фото U.S. Department of Defense

По плану армии США новейшие гиперзвуковые ракеты должны появится на вооружении американских военных уже в 2023 году. В Пентагоне утверждают, что их ракету будет невозможно отследить, так как она может маневрировать в процессе полета.

И вот только после этого заявления Пентагона Китай решил опровергнуть информацию о запуске гиперзвуковой ракеты. В Пекине заявили, что речь идет не о ракете, а об испытании космического корабля и вообще Запад неправильно понял Поднебесную, ведь у нее были благие намерения.

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Как говорится, маховик уже запущен. Такое объяснение совсем не устроило НАТО. Видимо там больше доверяют американской разведке.

Поэтому в Альянсе объявили о проведении тайных военных учений под названием "Стойкий полдень". В маневрах задействованы десятки самолетов:

истребители, оснащенные ядерным оружием;

обычные боевые самолеты;

а также заправщики и разведчики.

Однако особенность этих учений заключается в том, что Альянс отрабатывает действия на случай возможной ядерной войны. И хотя в НАТО убеждают, что эти учения никак не связаны с мировыми событиями, пройдут они как нельзя кстати.

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В Альянсе заявили, что их цель как раз продемонстрировать, что они готовы к отражению любых атак, а потому врагу не стоит замышлять ядерную войну. Каждая из сторон пытается убедить другую, что её намерения мирные. Но события, связанные с гонкой вооружения, уж очень сильно напоминают Холодную войну.

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