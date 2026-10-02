Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Недавно во время форума в Валдае диктатор даже заявил, что когда-нибудь ядерное оружие может быть применено.

Применит ли Россия ядерное оружие против Украины?

Как подчеркнул эксперт, на данный момент ясно, что диктатор не собирается прекращать войну против Украины. Россия продолжает переводить экономику на военные рельсы. А Китай поддерживает РФ, чтобы она держалась на плаву.

При этом попытки Дональда Трампа оторвать Россию от Китая бесперспективны. Однако в его окружении уже появляются люди, которые доносят реальное положение дел, заставляя Трампа сомневаться в "миролюбии" Путина.

Эксперт прокомментировал новые ядерные угрозы Путина: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, Путин вновь заговорил о ядерном оружии. Но пока крайне маловероятно, что он рискнет применить его против Украины. В Кремле постоянно угрожают нанести удар то по Украине, то по Европе, но дальше этого ничего не делают. И тут важна позиция Китая.

Поступала информация, что Китай в 2024 году запретил России использовать ядерное оружие как против Украины, так и в целом против других стран. Европейский рынок чрезвычайно важен для Китая. Там товарооборот превышает 800 миллиардов евро в год,

– сказал Леонов.

Добавим, что президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит удары по критически важной инфраструктуре Украины. Главными целями определены Киев, Харьков, Одесса и Львов. Там также попытаются нанести удары по инфраструктуре АЭС, чтобы отключить ее от общей сети и вызвать коллапс.