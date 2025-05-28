Об этом в среду, 28 мая, написали датский проект Danwatch и немецкий журнал Der Spiegel, передает 24 Канал. Они проанализировали спутниковые снимки и документацию, которая оказалась в публичном доступе.

Смотрите также Что такое "план Арбатова": как Россия подставила Украину с ядерным оружием

Что известно о модернизации

В тендерной документации обнаружили сотни схем базы ракетных войск стратегического назначения в городе Ясный Оренбургской области. Подразделения имеют на вооружении стратегические ядерные комплексы "Авангард".

Целые базы почти полностью сравняли с землей и отстроили с нуля; возведены сотни новых казарм, сторожевых башен, центров управления и складских помещений; прокопано несколько километров подземных тоннелей,

– пишет Danwatch.

На объекты поставляли большое количество строительных материалов, например сталь, песок, цемент, кирпич, а также IT-системы, электрические установки, водопровод, отопление и вентиляцию. Часть из них имеет иностранное происхождение, в частности продукция немецкой компании Knauf.

Кроме того, документы раскрыли детали системы безопасности на базах – 3 линии электрических ограждений по периметру, бетонные укрепления, взрывостойкие окна и двери, сейсмические и радиационные датчики. Некоторые файлы содержат информацию о планировании объектов, расположении видеокамер, оружия, средств защиты и персонала.

Отмечается, что данные относятся к разведывательной информации высшей категории и позволяют выявить уязвимые места для атаки.

Напомним, недавно разведывательное управление Департамента обороны США сообщило, что Россия оснащает свои самолеты новыми ядерными ракетами класса "воздух-воздух".

Вероятно, речь идет о специальной версии ракеты большой дальности Р-37М, разработанной для МиГ-31 и адаптированной для многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57.