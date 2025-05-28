Про це в середу, 28 травня, написали данський проєкт Danwatch і німецький журнал Der Spiegel, передає 24 Канал. Вони проаналізували супутникові знімки й документацію, яка опинилася в публічному доступі.

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Що відомо про модернізацію

У тендерній документації виявили сотні схем бази ракетних військ стратегічного призначення в місті Ясний Оренбурзької області. Підрозділи мають на озброєнні стратегічні ядерні комплекси "Авангард".

Цілі бази майже повністю зрівняли з землею та відбудували з нуля; зведено сотні нових казарм, сторожових веж, центрів управління і складських приміщень; прокопано кілька кілометрів підземних тунелів,

– пише Danwatch.

На об'єкти постачали велику кількість будівельних матеріалів, як-от сталь, пісок, цемент, цеглу, а також IT-системи, електричні установки, водогін, опалення та вентиляцію. Частина з них має іноземне походження, зокрема продукція німецької компанії Knauf.

Окрім того, документи розкрили деталі системи безпеки на базах – 3 лінії електричних огорож по периметру, бетонні укріплення, вибухостійкі вікна та двері, сейсмічні та радіаційні датчики. Деякі файли містять інформацію про планування об’єктів, розташування відеокамер, зброї, засобів захисту й персоналу.

Зазначається, що дані належать до розвідувальної інформації найвищої категорії та дозволяють виявити вразливі місця для атаки.

Нагадаємо, нещодавно розвідувальне управління Департаменту оборони США повідомило, що Росія оснащує свої літаки новими ядерними ракетами класу "повітря-повітря".

Ймовірно, йдеться про спеціальну версію ракети великої дальності Р-37М, розробленої для МіГ-31 та адаптованої для багатоцільових винищувачів Су-30СМ, Су-35С і Су-57.