Путин нашел оправдание применению ядерного оружия, однако эскалации не будет, – ISW

Кремлевский диктатор Владимир Путин приравнял поражение в Украине к уничтожению государственности России, что согласно доктрине, позволяет ему применить ядерное оружие. Отмечается, что угроза ядерной эскалации является ключевым аспектом способности России манипулировать иностранными лидерами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 21 июня.

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ISW об оправдании Путина по применению ядерного оружия

В отчете говорится, что Путин продолжает озвучивать ядерные угрозы в рамках своей информационной кампании. Они направлены на то, чтобы помешать дальнейшей поддержке странами Запада Украины и подорвать усилия международного сообщества по согласованию своего стратегического видения победы в захватнической войне России против Украины.

В частности, отмечается, что во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками 21 июня Путин заявил, что Россия планирует и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания" и поддержания баланса сил в мире. Кремлевский диктатор отметил, что Россия также работает над увеличением своего типичного боевого потенциала и оборонного промышленного производства.

Также Институт изучения войны отметил, что во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня Путин заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине и возможное будущее стратегическое поражение российских сил на поле боя в Украине приведет к "концу государственности России".

Путин, вероятно, ошибочно приравнял поражение в Украине к экзистенциальной угрозе для российского государства, чтобы сослаться на "исключительный случай", когда действующая ядерная доктрина России позволит применение ядерного оружия,

– говорится в отчете ISW.

Кроме этого, аналитики ISW также считают, что заявление Путина от 21 июня является продолжением его недавней информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада по выработке общей стратегической цели – решительной победы над российским вторжением, которое, по замыслу Запада, должно было бы стать конечной целью войны в Украине.

По словам аналитиков, угроза ядерной эскалации является ключевым аспектом способности России манипулировать иностранными лидерами, принимающими решения, и очень маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации благодаря ядерным и обычным средствам сдерживания.