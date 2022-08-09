Соответствующее заявление появилось на сайте министерства иностранных дел россии, сообщает 24 канал. В ведомстве добавили, что эту информацию уже передали Соединенным Штатам по дипломатическим каналам.

По теме Он все равно умрет, – военный эксперт предположил, применит ли путин ядерное оружие.

россия временно выведет из-под инспекций США объекты с ядерным оружием

В МИДе россии заявили, что 8 августа сообщили США о выводе своего ядерного оружия из-под инспекций, предусмотренных Договором об СНВ. Страна-террористка якобы вынуждена прибегнуть к этой мере из-за "упорного стремления Вашингтона явным порядком" добиться перезапуска этих проверок на условиях, не учитывающих нынешние реалии.

В ведомстве утверждают, что у США в настоящее время якобы есть преимущества. Мол, россия сейчас фактически лишена права осуществлять такие же инспекции на американской территории.

Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории,

– сообщили в мид россии.

В то же время, американские инспекторы могут свободно прибывать на территорию страны-агрессорки. В ведомстве добавили, что неоднократно поднимали этот вопрос перед соответствующими странами, однако ответа так и не получили.

Кроме этого, российские инспекторы сталкиваются и с другими трудностями из-за суровых санкций, введенных из-за неспровоцированного вторжения в Украину. Оккупанты жалуются на усиление визового режима в транзитных странах, через которые они могут лететь в Соединенные Штаты. Очевидно, что у американских инспекторов таких проблем нет, что, по мнению мид страны-агрессорки, несправедливо.

Также в ведомстве почему-то упомянули о коронавирусе. Здоровье инспекторов якобы очень ценно для россии, а в США "ежедневно выявляют более 120 тысяч новых случаев COVID-19".

"В связи с этим важнейшим приоритетом для российской стороны является сохранение здоровья и обеспечение безопасности как российских инспекторов и членов летных экипажей во время проведения инспекций на территории США, так и представителей американских инспекционных групп на территории российской федерации", – добавили в мид.

Именно поэтому в ведомстве считают, что нецелесообразно возобновлять инспекции в рамках ГСНВ. Вместо этого следует совместно поработать над "всеми имеющимися проблемами".

В мид россии подытожили, что это решение носит временный характер. Его отменят только тогда, когда все проблемы оккупантов решатся.

Обратите внимание! ДСНВ это договор между США и россией о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который действует до 5 февраля 2026 года. Его в 2010 году подписали экспрезиденты стран – Дмитрий Медведев и Барак Обама.

Будет интересно – Мусиенко предположил, что путин может притянуть ядерное оружие в беларусь: смотрите видео