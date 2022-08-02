Об этом рассказала госпожа-посол Украины в США Оксана Маркарова. Ранее под здание посольства России также приносили подсолнечники.

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Работник российского посольства растоптал подсолнухи, которые принесли дети

Маркарова рассказала, что две маленькие девочки принесли подсолнечники под здание посольства россии в США в Вашингтоне. Сотрудник дипучреждения поступил как настоящий "дипломат" – он вышел из своего внедорожника и начал копать и топтать цветы.

Госпожа-посол отметила, что врагов очень раздражает каждый символ, напоминающий миру о борьбе, достоинстве и доблести украинцев.

Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низменно, как и все захватчики, хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность,

– добавила Маркарова.

Она подытожила, что до этого напротив посольства россии неравнодушные посадили подсолнухи. Однако их также уничтожили, вырвав прямо с корнями.

Смотрите фото, как работник посольства россии топтал подсолнечники / Фото SPRAVDI

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