Про це розповіла пані-посол України у США Оксана Маркарова. Раніше під будівлю посольства росії також приносили соняшники.

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Працівник російського посольства розтоптав соняхи, які принесли діти

Маркарова розповіла, що двоє маленьких дівчаток принесли соняшники під будівлю посольства росії в США у Вашингтоні. Співробітник дипустанови вчинив, як справжній "дипломат" – він вийшов зі свого позашляховика і почав копати та топтати квіти.

Пані-посол зауважила, що ворогів дуже дратує кожен символ, який нагадує світові про боротьбу, гідність і звитягу українців.

Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо, як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність,

– додала Маркарова.

Вона підсумувала, що до цього навпроти посольства росії небайдужі висадили соняхи. Проте їх так само знищили, вирвавши просто з корінням.

Дивіться фото, як працівник посольства росії топтав соняшники / Фото SPRAVDI

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