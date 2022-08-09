Відповідна заява з'явилася на сайті міністерства закордонних справ росії, повідомляє 24 канал. У відомстві додали, що цю інформацію вже передали Сполученим Штатам дипломатичними каналами.

До теми Він все одно помре, – військовий експерт припустив, чи путін таки застосує ядерну зброю

росія тимчасово виведе з-під інспекцій США об'єкти з ядерною зброєю

В мзс росії заявили, що 8 серпня повідомили США про вивід своєї ядерної зброї з-під інспекцій, передбачених Договором про СНО. Країна-терористка буцімто змушена вдатися до цієї міри через "наполегливе прагнення Вашингтона явковим порядком" домогтися перезапуску цих перевірок на умовах, які не враховують нинішні реалії.

У відомстві стверджують, що США наразі нібито мають переваги. Мовляв, росія зараз фактично позбавлена права здійснювати такі ж інспекції на американській території.

Так, у результаті вжитих з подачі Вашингтона антиросійських односторонніх обмежувальних заходів між росією та США перервано нормальне авіаційне сполучення, а повітряний простір держав, які є союзниками та партнерами США, закрито для російських літаків, які доставляють російські інспекційні групи до пунктів в'їзду на американській території,

– повідомили в мзс росії.

Водночас американські інспектори можуть вільно прибувати на територію країни-агресорки. У відомстві додали, що неодноразово порушувало це питання перед відповідними країнами, проте відповіді так і не отримало.

Окрім цього, російські інспектори стикаються й з іншими труднощами через суворі санкції, які запровадили через неспровоковане вторгнення в Україну. Окупанти скаржаться на посилення візового режиму в транзитних країнах, через які вони можуть летіти в Сполучені Штати. Очевидно, що американські інспектори таких проблем не мають, що, на думку мзс країни-агресорки, є несправедливим.

Також у відомстві чомусь згадали про коронавірус. Здоров'я інспекторів нібито є дуже цінним для росії, а в США "щодня виявляють понад 120 тисяч нових випадків COVID-19".

"У зв'язку з цим найважливішим пріоритетом для російської сторони є збереження здоров'я та забезпечення безпеки як російських інспекторів та членів льотних екіпажів під час проведення інспекцій біля США, так і представників американських інспекційних груп біля російської федерації", – додали в мзс.

Саме тому у відомстві вважають, що наразі недоцільно відновлювати інспекції в межах ДСНО. Натомість варто спільно попрацювати над "усіма наявними проблемами".

У мзс росії підсумували, що це рішення має тимчасовий характер. Його скасують лише тоді, коли всі проблеми окупантів вирішаться.

Зверніть увагу! ДСНО це договір між США та росією про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь, який діє до 5 лютого 2026 року. Його у 2010 році підписали експрезиденти країн – дмітрій мєдведєв та Барак Обама.

Буде цікаво – Мусієнко припустив, що путін може притягти ядерну зброю у білорусь: дивіться відео