Відповідна заява з'явилася на сайті міністерства закордонних справ росії, повідомляє 24 канал. У відомстві додали, що цю інформацію вже передали Сполученим Штатам дипломатичними каналами.
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росія тимчасово виведе з-під інспекцій США об'єкти з ядерною зброєю
В мзс росії заявили, що 8 серпня повідомили США про вивід своєї ядерної зброї з-під інспекцій, передбачених Договором про СНО. Країна-терористка буцімто змушена вдатися до цієї міри через "наполегливе прагнення Вашингтона явковим порядком" домогтися перезапуску цих перевірок на умовах, які не враховують нинішні реалії.
У відомстві стверджують, що США наразі нібито мають переваги. Мовляв, росія зараз фактично позбавлена права здійснювати такі ж інспекції на американській території.
Так, у результаті вжитих з подачі Вашингтона антиросійських односторонніх обмежувальних заходів між росією та США перервано нормальне авіаційне сполучення, а повітряний простір держав, які є союзниками та партнерами США, закрито для російських літаків, які доставляють російські інспекційні групи до пунктів в'їзду на американській території,
– повідомили в мзс росії.
Водночас американські інспектори можуть вільно прибувати на територію країни-агресорки. У відомстві додали, що неодноразово порушувало це питання перед відповідними країнами, проте відповіді так і не отримало.
Окрім цього, російські інспектори стикаються й з іншими труднощами через суворі санкції, які запровадили через неспровоковане вторгнення в Україну. Окупанти скаржаться на посилення візового режиму в транзитних країнах, через які вони можуть летіти в Сполучені Штати. Очевидно, що американські інспектори таких проблем не мають, що, на думку мзс країни-агресорки, є несправедливим.
Також у відомстві чомусь згадали про коронавірус. Здоров'я інспекторів нібито є дуже цінним для росії, а в США "щодня виявляють понад 120 тисяч нових випадків COVID-19".
"У зв'язку з цим найважливішим пріоритетом для російської сторони є збереження здоров'я та забезпечення безпеки як російських інспекторів та членів льотних екіпажів під час проведення інспекцій біля США, так і представників американських інспекційних груп біля російської федерації", – додали в мзс.
Саме тому у відомстві вважають, що наразі недоцільно відновлювати інспекції в межах ДСНО. Натомість варто спільно попрацювати над "усіма наявними проблемами".
У мзс росії підсумували, що це рішення має тимчасовий характер. Його скасують лише тоді, коли всі проблеми окупантів вирішаться.
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