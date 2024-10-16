Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что на мнение западных ученых могло повлиять поведение России после 2010-х годов. Тогда начали происходить ядерные учения как ответ на потенциальную агрессию со стороны НАТО.

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Чего достигла Россия своим шантажом

Когда-то страна-агрессор уже проводила тактические учения с ядерным оружием именно в наступательной войне, для прорыва линии обороны натовских сил, а затем наступления бронетехникой с поддержкой авиации. Поэтому западные ученые делают вполне логичные предположения.

Они десятилетиями наблюдали за тем, как россияне оттачивают умение именно в наступлении. Так оккупанты видят максимальную эффективность применения оружия массового уничтожения. Но не стоит думать, что Россия использует оружие в этот момент.

Им значительно выгоднее просто угрожать им. Благодаря ядерному шантажу они добились того, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО, против них не введены жесткие санкции, определенные типы вооружения или атаки нашего государства не одобряют на Западе,

– рассказал Александр Краев.

Поэтому лучшее использование ядерной бомбы – это не прямое использование, а угроза это сделать.

Какова позиция Китая

Учитывая то, что мы слышим от Китая, видим как эта страна реагирует на ядерный шантаж России, становится очевидно, что Пекин вообще не заинтересован в том, чтобы на вопрос ядерного оружия обращали особое внимание.

Китай сейчас перевооружает собственный ядерный потенциал и находится на завершающих этапах модернизации своей армии. Поэтому для него критически необходимо, чтобы Россия не поднимала шум над этой темой и не провоцировала США проводить с Пекином дополнительные переговоры. Так Китай может стать фактором сдерживания страны-агрессора.