Таку думку 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що на думку західних вчених могла вплинути поведінка Росії після 2010-их років. Тоді почали відбуватися ядерні навчання як відповідь на потенційну агресію з боку НАТО.

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Чого досягла Росія своїм шантажем

Колись країна-агресорка вже проводила тактичні навчання з ядерною зброєю саме в наступальній війні, для прориву лінії оборони натівських сил, а потім наступу бронетехнікою з підтримкою авіації. Тому західні вчені роблять цілком логічні припущення.

Вони десятиріччями спостерігали за тим, як росіяни відточують вміння саме у наступі. Так окупанти вбачають максимальну ефективність застосування зброї масового знищення. Але не варто думати, що Росія використає зброю в цей момент.

Їм значно вигідніше просто погрожувати нею. Завдяки ядерному шантажу вони домоглися того, що Україну досі не запросили в НАТО, проти них не введені жорсткі санкції, певні типи озброєння чи атаки нашої держави не схвалюють на Заході,

– розповів Олександр Краєв.

Тому найкраще використання ядерної бомби – це не пряме використання, а загроза це зробити.

Яка позиція Китаю

З огляду на те, що ми чуємо від Китаю, бачимо як ця країна реагує на ядерний шантаж Росії, стає очевидно, що Пекін взагалі не зацікавлений в тому, щоб на питання ядерної зброї звертали особливу увагу.

Китай зараз переозброює власний ядерний потенціал і перебуває на завершальних етапах модернізації своєї армії. Тому для нього критично необхідно, щоб Росія не підіймала шум над цією темою і не провокувала США проводити з Пекіном додаткові переговори. Так Китай може стати фактором стримування країни-агресорки.