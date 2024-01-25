Россия делает акцент на ядерной угрозе из-за огромных потерь на фронте, – IISS

В Международном институте стратегических исследований рассказали, что Россия делает акцент на наличии больших запасов нестратегического ядерного вооружения. В частности, это происходит на фоне больших потерь страны-агрессора в военной кампании против Украины.

По мнению экспертов, война в Украине также повысила готовность России использовать свое ядерное вооружение. Это для страны-агрессора способ "сдержать победу НАТО в будущем конфликте".

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Россия имеет схожую ядерную доктрину из СССР

Автор материала IISS Уильям Альберк утверждает, что российская ядерная доктрина, особенно в отношении нестратегического ядерного оружия, стала одной из самых актуальных проблем в международных отношениях.

Общественность во всем мире уделяет пристальное внимание войне в Украине и безрассудному использованию Россией ядерной угрозы, а также ее недавно объявленное намерение разместить тактическое ядерное вооружение на территории Беларуси,

– пишет автор.

Он подчеркивает, что с точки зрения Запада особую тревогу вызывает вера России в ее способность получить и удержать эскалационное доминирование, а также привести потери личного состава и материальных средств до уровня, которого Запад не представляет. Эту толерантность к потерям может также разделить Китай.

"Чем больше можно понять российскую доктрину и военное мнение, тем больше вероятность того, что сдерживание с Россией можно сохранить", – отметил он.

Альберк также подчеркнул, что российское мышление относительно ядерного оружия и, в частности, тактического, выглядит совместимым с определенными направлениями советского мышления, но со значительными разрывами из-за повышения точности и смертоносности как тактических, так и дальнобойных ракет.

Москва считает, что тактическое ядерное вооружение играет значительную роль, в координации со всем набором своих военных и невоенных инструментов власти, в сдерживании нежелательных конфликтов, формировании поля боя для планируемых конфликтов, ограничении эскалации и обеспечении превосходства в любом конфликте,

– отметил эксперт IISS.

Москва использует ядерку как способ шантажа

Кроме того, автор материала подчеркнул, что Россия считает, что тактическое ядерное вооружение обеспечивает асимметричное преимущество над непосредственными соседями, США и их союзниками.

"Президент Путин заявил, что ядерное оружие России является гарантом его суверенитета и статуса великого государства, сдерживая неизбежные попытки США изменить его правление. Очень вероятно, что Путин воспринимает тактическое ядерное вооружение как один из гибких инструментов, который он может использовать для шантажа", – заметил автор.

В частности, в этих целях Россия использует и продолжает развивать тактическое ядерное вооружение различных типов и радиусов действия, чтобы обеспечить ядерный вариант на каждой ступени начала эскалации.

Так, в войне против Украины Россия использовала прямые ядерные сигналы США и НАТО с помощью своих стратегических ядерных сил.

Совсем недавно Москва продемонстрировала в случае с Беларусью, что рассматривает тактическое ядерное вооружение как полезный инструмент для дальнейшего контроля над своими близкими соседями и усиления своей силы принуждения против НАТО,

– пишет автор.

Альберк также предположил, что Россия, по всей видимости, не считает американский арсенал тактического ядерного вооружения значительной угрозой. Российское представление об отсутствии надежной воли Запада применить ядерное оружие или принять жертвы во время конфликта еще больше усиливает агрессивное мнение и доктрину нестратегического ядерного вооружения России.

Эксперт также подчеркнул, что Россия все же беспокоится, что США могут вернуться к более надежной позиции сил нестратегического ядерного вооружения в Европе. Однако у России есть дополнительная уверенность в том, что она сможет вовремя выявить и отреагировать на любой подобный сценарий благодаря прозрачности и длительным срокам принятия таких решений в Конгрессе и НАТО.