США вскоре разместят новые ядерные бомбы в Европе из -за угрозы России, – Politico

Размещение модернизированной гравитационной бомбы B61-12 было запланировано весной 2023 года. Однако из-за ядерных угроз России эти сроки сократили.

Теперь усовершенствованную гравитационную бомбу планируют разместить на базах НАТО в Европе уже в декабре этого года. Об этом сообщили представители США союзникам по НАТО во время закрытой встречи в Брюсселе.

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Что предполагает программа НАТО

Это размещение предполагает замену более старого ядерного оружия на более современную версию для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников. Более того, оно необходимо для обеспечения модернизации и безопасности арсенала. Ускорение этой замены вызвано:

усилением напряжения из-за угроз России применить ядерное оружие в Украине,

пониманием, что Западу нужно сделать больше, чтобы удержать Кремль от воплощения своих угроз.

Отметим, что модернизация ядерной программы B61 открыто обсуждалась длительное время. Как заявил генерал Патрик Райдер, "модернизация американского ядерного оружия B61 длится годами, и планируется безопасная и ответственная замена более старого оружия на модернизированное B61-12". Он также отметил, что это никак не связано с войной в Украине.

Также директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен отметил, что новый график прибытия является признаком того, что оружие было подготовлено раньше, чем планировалось.

Заметим, что объявление об ускорении размещения ядерного оружия было сделано за несколько дней до ежегодных ядерных учений НАТО Steadfast Noon. В ответ Кремль провел свои ядерные учения, имитирующие "массированный ядерный удар" в ответ на ядерную атаку на Россию.

Беспокойство союзников

Однако у некоторых наблюдателей есть опасения, что такая ускоренная замена только приведет к увеличению напряжения в Европе. Так, согласно данным Politico, 15 союзников по НАТО выразили обеспокоенность тем, что Альянс "не должен подвергаться ядерному шантажу Путина". Они потребовали продолжения консультаций в НАТО для обеспечения постоянной готовности и последовательного обмена сообщениями.

Также директор по политике в Plowshares Fund, группе по разоружению Тома Коллина отметил, что любые шаги, связанные с ядерным оружием, могут иметь непредвиденные последствия. В частности, они могут привести и к эскалации.

В издании отмечают, что сообщение об ускорении размещения ядерного оружия направлено не столько на Москву, сколько на европейских союзников, которые чувствуют себя особенно уязвимыми перед ним. Ведь в Кремле и так знают, что на базах НАТО в Европе уже есть более старые бомбы B61, которые, несмотря на возраст, могут представлять угрозу для России.

Что известно о ядерном оружии НАТО

Термоядерные бомбы B61, которые находятся на базах НАТО в Европе, были разработаны еще в начале 1960-х годов. Эти бомбы, которые сейчас хранятся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции, хотят заменить более современной версией B61-12. В общей сложности это около 100 бомб.

Как сообщил Ханс Кристенсен, модернизации этого оружия касаются неядерных аспектов конструкции неуправляемой бомбы. В частности, они предусматривают удаление парашюта и установку нового комплекта хвостового оперения, а также другие усовершенствования для увеличения точности попадания.

Согласно данным Politico, боеголовка ядерного оружия США универсальна, ведь ее взрывную мощность можно корректировать в зависимости от цели.

Также новая версия расширяет список самолетов-бомбардировщиков и истребителей, которые могут ее переносить.