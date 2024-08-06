Израильский журналист Цви Зильбер предположил в разговоре с 24 Каналом, что Тегеран имеет технологии, которые позволят ему создать ядерное оружие в течение нескольких недель. Однако это технологии образца 1945 года.

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Испытаний не было

Сегодня нужно исходить из того, что Иран пока не имеет ядерного оружия. Если бы это было так, то он должен был хотя бы однажды его испытать.

Однако незаметно это сделать невозможно, потому что сейсмограф в любой точке планеты зафиксирует эти испытания. Соответственно Иран их еще не проводил, и это означает, что у него нет такого оружия,

– объяснил журналист.

Обладание ядерным оружием – это политическое решение, если иранские аятоллы решат, что оно им нужно, то очень быстро оно у них будет. В то же время есть фетва (религиозный закон) духовного лидера, в которой отмечается, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным вооружением, потому что оно противоречит принципам исламского гуманизма.

Однако в тоталитарном обществе эту фетву можно изменить в критический момент и найдут объяснение этому,

– предположил он.

Также Иран продолжает движения в сторону ядерной сделки с Западом. Избрание президентом Масуда Пезешкиана, по мнению Зильбера, из числа реформаторов свидетельствует о том, что Тегеран хотел бы к ней вернуться и достичь отмены многих западных санкций.

Кроме того, применение Ираном ядерного оружия по Израилю привело бы к гибели как еврейского, так и арабского населения. Однако, по словам журналиста, это сегодня не нужно Тегерану. Также ему это ничего не принесет, кроме международного бойкота и ответного удара Израиля, после которого от Ирана ничего не останется.

Поэтому ядерная угроза со стороны Ирана пока не актуальна,

– заметил Цви Зильбер.

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Напомним, что Иран может в любой момент нанести удар по Израилю. Об этом также отметили в США. Очередное обострение между Иерусалимом и Тегераном началось после того, как Израиль ликвидировал в Иране лидера ХАМАС Исмаила Ганию, а ранее – в Ливане – командира "Хезболлы" Фуада Шукра.