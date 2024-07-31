Во вторник, 30 июля, новоизбранный президент Масуд Пезешкиан принял присягу во время инаугурации. Он победил на выборах с 53,6% процентами голосов и считается политиком-реформатором.

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Инаугурация нового иранского президента

На заседании парламента, где принимал присягу Пезешкиан, присутствовали иностранные чиновники. В частности, лидеры ХАМАС и Исламского джихада, движения хуситов Йемена и ливанской Хезболлы.

Мы будем продолжать конструктивное и эффективное взаимодействие с миром, основанное на достоинстве, мудрости и целесообразности,

– завил новый президент Ирана.

Существуют надежды на улучшение отношений между Тегераном и Западом за время президентства Пезешкиана.

Однако вступает он в должность в сложное время: в момент эскалации на Ближнем Востоке из-за конфликта Израиля с ХАМАС, а также трансграничных боевых действий с союзником Ирана Хизбаллой в Ливане.

Элиты Ирана продолжают обвинять США в поддержке "израильских преступлений в Газе". Во время инаугурации Пезешкиана можно было услышать скандирование: "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Те, кто поставляет оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман человечности,

– говорил в сопровождении криков Пезешкиан.

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Госдеп США реагировал на инаугурацию Масуда Пезешкиана. В целом Вашингтон не ожидает "фундаментальных изменений" после прихода на должность нового иранского лидера и обещает судить иранскую власть не по заявлениям, а по конкретным действиям.