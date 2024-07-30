Сейчас Государственный департамент США не ожидает "фундаментальных изменений" после инаугурации нового президента Ирана. Там вспомнили все проблемы, которые эта страна вызвала.

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Что говорят в США о новом президенте Ирана

Мы не ожидаем, что выборы нового президента приведут к каким-то фундаментальным изменениям в направлении движения Ирана, или что они приведут к дополнительному или большему уважению к основным правам человека его граждан. Как и раньше, мы будем судить об иранском руководстве по его действиям, а не по словам и даже не по заявлениям об умеренности или желании наладить лучшие связи,

– заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель.

Американский чиновник напомнил о "многочисленных эскалациях Ираном во всех сферах, включая его ядерную эскалацию, а также его отказ сотрудничать с МАГАТЭ". Поэтому он отметил, что в дальнейшем Вашингтон будет учитывать действия, а не слова.

"Если есть желание продемонстрировать серьезность или новый подход, безусловно, есть какие-то немедленные действия, которые они могли бы сделать, а именно: начать конструктивно сотрудничать с МАГАТЭ", – отметил Ведант Патель на брифинге.

Еще в начале июля во втором туре президентских выборов в Иране победил 69-летний Масуд Пезешкиан. Он является сторонником реформ и ранее обещал "открыть страну миру". И сегодня, 30 июля, он примет присягу в парламенте страны.