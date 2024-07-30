Наразі Державний департамент США не очікує "фундаментальних змін" після інавгурації нового президента Ірану. Там пригадали усі проблеми, які ця країна спричинила.

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Що кажуть у США про нового президента Ірану

Ми не очікуємо, що вибори нового президента призведуть до якихось фундаментальних змін у напрямку руху Ірану, або що вони призведуть до додаткової чи більшої поваги до основних прав людини його громадян. Як і раніше, ми будемо судити про іранське керівництво за його діями, а не за словами й навіть не за заявами про поміркованість чи бажання налагодити кращі зв’язки,

– заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

Американський посадовець нагадав про "численні ескалації Іраном у всіх сферах, включаючи його ядерну ескалацію, а також його відмову співпрацювати з МАГАТЕ". Тож він наголосив, що надалі Вашингтон зважатиме на дії, а не на слова.

"Якщо є бажання продемонструвати серйозність чи новий підхід, безумовно, є якісь негайні дії, які вони могли б зробити, а саме: почати конструктивно співпрацювати з МАГАТЕ", – зауважив Ведант Патель на брифінгу.

Ще на початку липня у другому турі президентських виборів в Ірані переміг 69-річний Масуд Пезешкіан. Він є прихильником реформ та раніше обіцяв "відкрити країну світові". І сьогодні, 30 липня, він складе присягу в парламенті країни.