Водночас Тегеран є одним з небагатьох союзників Москви у її війні в Україні. Тому не можна виключати, що Росія може надати Ірану ядерну зброю. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, наголосивши, що це найголовніше питання, яке турбує Ізраїль.

До теми Іран і КНДР продовжують надавати летальну зброю Росії для війни проти України, – ISW

Може викликати незадоволення

Росія співпрацювала з Іраном щодо цивільної ядерній сфері, будуючи Тегерану ядерну електростанцію. Це не напряму допомагало і розвитку іранській воєнній ядерній програмі.

Водночас передача Росією технологій для створення ядерної зброї Ірану до сьогодні не спостерігалось.

Однак це й суперечить інтересам Москви, адже на такий відповідальний крок як "подарувати" комусь ядерну зброю, зважуються дуже рідко. На це мають бути дуже вагомі причини,

– підкреслив він.

Попри те, що сьогодні Росія та Іран є ситуативними союзниками, нещодавно вони були суперниками. Зокрема в Сирії, де вони союзно воювали. Іран – фундаменталістська шиїтська держава, яка межує з Росією по Каспійському морі. Тому сказати, що вони друзі, на думку військово оглядача, було б неправильно.

Також "дарувати" комусь ядерну зброю проблематично, тому що вона може обернутися проти того, хто зробив такий "подарунок".

"Крім того, це може викликати невдоволення низки країн, для яких Іран представляє загрозу. Йдеться не тільки про Ізраїль та США, також Туреччина, Саудівська Аравія, Арабські Емірати "не зрадіють" допомозі Росії у ядерній сфері Ірану", – зауважив він.

В Ізраїлі цього дуже побоюються

Поява ядерної бомби у Тегерана призведе до гонки ядерного озброєння серед інших країн, що також навряд чи сподобається Москві та її країнам-сусідам.

Однак, якщо Росія відчує себе загнаною в глухий кут, або якщо усвідомить, що для неї це дуже важливо, виключати такого сценарію не можна. В Ізраїлі цього дуже побоюються, і тому особливо обережні у стосунках з Росією,

– зауважив Давид Шарп.

Проте зараз, за виключенням ядерних компонентів, Росія та Іран обмінюються усією зброєю, яку мають. Тегеран придбав російські винищувачі, а Москва іранські безпілотники, а також, можливо, боєприпаси та амуніцію.