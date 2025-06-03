Какое влияние имело бы на Россию то, если бы Украина имела ядерное оружие

Кроме нашего вступления в НАТО, Владимир Путин очень боится, что Украина может стать ядерным государством. И Запад, и Россия против этого. Хотя это сделало бы наше государство очень сильным.

Если бы Украина не отдала ядерное оружие по условиям Будапештского меморандума и других договоренностей, то могла бы поставить Россию на место. Это 24 Каналу отметил политолог Николай Давыдюк.

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Это поставило бы на место Россию

Николай Давидюк отметил, что Украине не нужна межконтинентальная ядерная ракета. Однако наше государство имело от 2 до 4 тысяч тактических ракет, которые можно доносить обычными Mirage. Хватило бы и сотни.

Но этого хватит, чтобы поставить на место Россию в каждую секунду, когда она задумает зайти в Черниговскую, Сумскую, Киевскую, Запорожскую или Донецкую область и так далее. Это меняет игру,

– подчеркнул он.

Однако сейчас Украине важно вступить в НАТО. Наше государство сейчас защищает Запад от России, поэтому партнеры должны поддержать планы Украины относительно членства в Альянсе.