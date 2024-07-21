Украина владела третьим крупнейшим ядерным арсеналом: у Зеленского показали, что с ним произошло

В начале своей независимости Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. Все изменилось в 1994 году.

5 декабря 1994 года Украина подписала всем известный Будапештский меморандум. В UNITED24 показали места, которые все еще напоминают о ядерной истории нашей страны.

Смотрите также В ГУР заявили, что Россия восстановила в Крыму склад ядерного оружия "Феодосия-13"

Ядерное оружие Украины

Украина подписала Договор о нераспространении ядерного оружия в 1991 году и Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в 1994 году – решение, которые сегодня часто ставятся под сомнение украинцами.

– отмечают в UNITED24.

Страна была обязана ликвидировать третий по величине ядерный арсенал в мире. Однако на территории нашей страны еще сохранилось упоминание о былом величии. Глобальная платформа UNITED24 показала последний командный пункт и ракетную шахту, которые до сих пор сохранились как музейные экспонаты.

Украинский арсенал ядерного оружия: смотрите видео

К слову, в Офисе президента отмечали, что Украина не планирует создавать новые мирные соглашения, подобные Минским договоренностям и Будапештскому меморандуму.