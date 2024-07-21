5 грудня 1994 року Україна підписала всім відомий Будапештський меморандум. У UNITED24 показали місця, які все ще нагадують про ядерну історію нашої країни.

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Ядерна зброя України

Україна підписала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї у 1991 році та Будапештський меморандум про гарантії безпеки у 1994 році – рішення, які сьогодні часто ставляться під сумнів українцями.

– зазначають у UNITED24.

Країна була зобов'язана ліквідувати третій за величиною ядерний арсенал у світі. Проте на території нашої країни все ще збереглася згадка про колишню велич. Глобальна платформа UNITED24 показала останній командний пункт і ракетну шахту, які дотепер збереглися як музейні експонати.

Український арсенал ядерної зброї: дивіться відео

До слова, в Офісі президента наголошували, що Україна не планує створювати нові мирні угоди, подібні до Мінських домовленостей і Будапештського меморандуму.