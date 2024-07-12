У ГУР повідомили, що в окупованому Криму відсутні об'єкти, на яких ворог розміщує ядерну зброю. Також не зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї.

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ГУР не зафіксувало додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до півострова для застосування тактичної ядерної зброї,

– ідеться у матеріалі.

Довідково. Феодосія-13 – радянський склад ядерної зброї неподалік Судака. Феодосію-13 будували у 1951 – 1953 роках. Куратор будівництва об'єкту – голова Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) Лаврентій Берія.

Носії ядерної зброї в Криму

У ГУР зазначили, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки, вертольоти, а також підводні човни, кораблі, катери, які розміщуються в Криму.

Російські ракетні війська та артилерія сухопутних військ у Криму володіють оперативно-тактичними ракетами ракетних бригад (ОТРК "Іскандер"), а також спеціальними артилерійськими пострілами та артилерійськими частинами, на озброєнні яких є 152-мм і 203-мм артилерійські системи та 240-мм міномети.

Водночас ГУР не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова для застосування тактичної ядерної зброї.