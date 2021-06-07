Ядерное оружие Украины контролировали в Москве, – Кравчук

Первый президент Леонид Кравчук объяснил, почему подписал Будапештский меморандум. По словам политика, за время своей каденции он никогда не контролировал ядерное оружие Украины.

У меня не было черного чемоданчика, – Кравчук

Контроль над ядерным арсеналом, который остался в Украине после распада СССР, был у Москвы, а не у Киева. Об этом первый президент заявил в интервью.

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Именно то, что Украина не имела настоящего контроля над ядерным оружием и побудило Кравчука присоединиться к Договору о нераспространении.

У меня не было черного чемоданчика, он был в Москве. Я мог лишь по телефону говорить с командующим ракетной армии (в Москве – 24 канал), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручениях – это нереально было. У Украины не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие,

– пояснил политик.

Он добавил: "Мы знали, что у нас есть 1200 боеголовок, но мы ими не управляем".

Содержание ядерного оружия было очень дорогим

По словам Кравчука, содержание к боеготовности 175 ракетных шахт "стоило бы Украине 175 миллиардов долларов в тех деньгах, а по нынешним – 300 миллиардов долларов".

Политик не верит, что сегодня Москва может применить ядерное оружие против нашего государства: "Представьте, Россия решила ударить по Харькову. Последствия будут на большой части и самой России".