Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он добавил, что на Западе не слишком переживают из-за размещения ядерного оружия в Беларуси, ведь западные системы ПВО в Украине продемонстрировали исключительную эффективность в противостоянии российским ракетным ударам.

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Успехи западных систем ПВО успокоили союзников

По словам Жирнова, Путин не получит никакой выгоды от размещения ядерного оружия в Беларуси. Однако Путин идиот, к тому же неизлечимый. Ядерное оружие сделает сильнее Беларусь и Лукашенко, и эта сила будет проявляться в противостоянии с Россией, а не с Западом.

"Западу все равно, будет ли ядерное оружие в Беларуси, если оно уже размещено в Калининграде, который значительно ближе. К тому же системы ЗРК Patriot могут сбивать самые современные российские ракеты. Это дало уверенность западным лидерам. Кроме этого, это стало причиной, почему США решились на передачу Украине F-16 – они перестали опасаться возможного ракетного ответа России", – отметил бывший российский разведчик.

Сергей Жирнов о размещении ядерного оружия в Беларуси: смотреть видео

Он добавил, что для США это вообще не представляет угрозы. Единственное, чего они боятся – подлодки-носители ядерного оружия. Их трудно проследить, они могут выплыть на поверхность у Нью-Йорка или Вашингтона и попытаться нанести удар. Это единственная реальная угроза.

Ядерное оружие в Беларуси: главное