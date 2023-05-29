Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він додав, що на Заході не надто переймаються через розміщення ядерної зброї в Білорусі, адже західні системи ППО в Україні продемонстрували виняткову ефективність у протистоянні російським ракетним ударам.
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Успіхи західних систем ППО заспокоїли союзників
За словами Жирнова, Путін не отримає ніякої вигоди від розміщення ядерної зброї в Білорусі. Однак Путін ідіот, до того ж невиліковний. Ядерна зброя зробить сильнішою Білорусь і Лукашенка і ця сила буде проявлятись у протистоянні з Росією, а не Заходом.
"Заходу однаково, чи буде ядерна зброя в Білорусі, якщо вона вже розміщена в Калінінграді, який значно ближче. До того ж системи ЗРК Patriot можуть збивати найсучасніші російські ракети. Це дало впевненість західним лідерам. Крім цього, це стало причиною, чому США наважились на передачу Україні F-16 – вони перестали остерігатись можливої ракетної відповіді Росії", – зазначив колишній російський розвідник.
Сергій Жирнов про розміщення ядерної зброї в Білорусі: дивитись відео
Він додав, що для США це взагалі не становить загрозу. Єдине, чого вони бояться – підводні човни-носії ядерної зброї. Їх важко простежити, вони можуть виплисти на поверхню біля Нью-Йорка чи Вашингтона і спробувати завдати удар. Це єдина реальна загроза.
Ядерна зброя в Білорусі: головне
- Наприкінці березня 2023 року Путін заявив, що збирається розмістити у Білоусі російську ядерну зброю. Про це нібито неодноразово прохав сам Лукашенко.
- Керівництво Білорусі тоді заявило, що розміщення російської ядерної зброї у Білорусі є вимушеними діями у відповідь щодо зміцнення власної безпеки та обороноздатності.
- 25 травня Росія та Білорусь домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї. Лукашенко заявив, що переміщення ядерних боєприпасів уже почалось.