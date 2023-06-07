Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Как считает Пригожин, так Кремль может ответить на рейды РДК по территории России.

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Заявление анекдотичное, но стоит прислушаться

Как отметил Жданов, у представителей российского режима действительно странная логика. Поэтому даже такое очередное дикое заявление от Пригожина имеет право на жизнь.

В настоящее время бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" достаточно спокойно находятся на территории Белгородской области. Это может свидетельствовать, что у Кремля нет средств, чтобы защитить собственную территорию.

Жданов предположил, может ли Россия нанести ядерный удар по Белгородской области: смотрите видео

Поэтому, в принципе, режим Путина может рассматривать тактический ядерный удар по своей территории. По крайней мере, такое предположил Пригожин.

Пригожин предположил, что российские власти используют тактическое ядерное оружие именно по этим подразделениям в Белгородской области, чтобы их ликвидировать. Это – основной месседж. Ведь использовать тактическое ядерное оружие в Украине они не рискнут из-за катастрофических последствий для режима и самого Путина. А удар по своей территории – это все-таки внутреннее дело России,

– прокомментировал Олег Жданов.

Обратите внимание! Россия регулярно на протяжении полномасштабного вторжения включает свой "ядерный шантаж". Но Запад жестко реагирует на любые его проявления. Недавно Россия угрожала, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. И этот процесс будто бы идет.

Ситуация в России: коротко