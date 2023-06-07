Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Как считает Пригожин, так Кремль может ответить на рейды РДК по территории России.
К теме "Освобождают" приграничные регионы и представляют угрозу для Кремля: что известно об РДК и "Свободе России"
Заявление анекдотичное, но стоит прислушаться
Как отметил Жданов, у представителей российского режима действительно странная логика. Поэтому даже такое очередное дикое заявление от Пригожина имеет право на жизнь.
В настоящее время бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" достаточно спокойно находятся на территории Белгородской области. Это может свидетельствовать, что у Кремля нет средств, чтобы защитить собственную территорию.
Жданов предположил, может ли Россия нанести ядерный удар по Белгородской области: смотрите видео
Поэтому, в принципе, режим Путина может рассматривать тактический ядерный удар по своей территории. По крайней мере, такое предположил Пригожин.
Пригожин предположил, что российские власти используют тактическое ядерное оружие именно по этим подразделениям в Белгородской области, чтобы их ликвидировать. Это – основной месседж. Ведь использовать тактическое ядерное оружие в Украине они не рискнут из-за катастрофических последствий для режима и самого Путина. А удар по своей территории – это все-таки внутреннее дело России,
– прокомментировал Олег Жданов.
Ситуация в России: коротко
- Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин регулярно вкидывает разные одиозные заявления. Ему важно "держать себя на плаву" в информационном пространстве. К этим заявлениям следует относиться осторожно, ведь Пригожин – враг Украины.
- В течение мая – июня представители РДК и легиона "Свобода России" регулярно совершали рейды на территорию Белгородской области. Они даже захватили пленных из российской армии.
- С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 212 030 личного состава.