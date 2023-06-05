Военный эксперт Юрий Федоров предположил, что наверняка Гладков действовал не по своему усмотрению, а руководствовался наставлениями высшего руководства в Кремле. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Важно Российские добровольцы предложили губернатору Гладкову "жест доброй воли": все, что известно

В Москве еще не осознали

Скорее всего, губернатор Белгородской области получил приказ из администрации Владимира Путина, мол, не надо встречаться с российскими добровольцами.

Это ведь означает, что Гладков, а вместе с ним и российская власть, якобы, признают легитимность Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России". А также свидетельствует о том, что с этими военными формированиями можно иметь дело и что они законный противник.

Юрий Федоров предположил, почему Гладков не встретился с российскими добровольцами: смотрите видео

Очевидно, что в Москве это еще не осознали. Российские власти продолжают называть их "изменниками", и это понятно, ведь работает пропаганда,

– подчеркнул военный эксперт.

Однако судьба россиян, которые находятся в плену у РДК и легиона "Свобода России", и именно их они должны были передать Гладкову во время встречи, похоже, не беспокоит губернатора и российские власти. Поэтому эти пленные должны пополнить обменный фонд, а затем их наверняка обменяют на украинских защитников, которые находятся в плену у оккупантов.

Обратите внимание! Украинские власти официально заявили, что непричастны к деятельности РДК и легиона "Свобода России". Хотя российская пропаганда пытается обвинить Украину в якобы помощи российским добровольцам, однако они действуют самостоятельно на территории России.

Что известно о договоренностях губернатора Гладкова и российских добровольцев