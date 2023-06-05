Військовий експерт Юрій Федоров припустив, що напевно Гладков діяв не на власний розсуд, а керувався настановами вищого керівництва в Кремлі. Про це він розповів 24 Каналу.

Важливо Російські добровольці запропонували губернатору Гладкову "жест доброї волі": все, що відомо

В Москві ще не усвідомили

Найімовірніше губернатор Бєлгородської області отримав наказ з адміністрації Владіміра Путіна, мовляв, не треба зустрічатись з російськими добровольцями.

Адже це означає, що Гладков, а разом з ним й російська влада, нібито визнають легітимність Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії". А також засвідчують, що з цими військовими формуваннями можна мати справу і що вони є законним противником.

Юрій Федоров припустив, чому Гладков не зустрівся з російськими добровольцями: дивіться відео

Очевидно, що в Москві це ще не усвідомили. Російська влада продовжує називати їх "зрадниками", і це зрозуміло, адже працює пропаганда,

– наголосив військовий експерт.

Проте доля росіян, які перебувають в полоні у РДК та легіону "Свобода Росії", і саме їх вони мали передати Гладкову під час зустрічі, схоже не турбує губернатора та російську владу. Тому ці полонені мають поповнити обмінний фонд, потім їх напевно обміняють на українських захисників, які перебувають в полоні у окупантів.

Зверніть увагу! Українська влада офіційно заявила, що непричетна до діяльності РДК та легіону "Свобода Росії". Хоча російська пропаганда намагається звинуватити Україну в нібито допомозі російським добровольцям, однак вони діють самостійно на території Росії.

Що відомо про домовленості губернатора Гладкова та російських добровольців