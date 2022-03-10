Ядерную установку "Источник нейронов" перевели в глубокое подкритическое состояние
Источник:Госатомрегулирование
Ситуация на опытной ядерной установке "Источник нейронов" по состоянию на 10 марта остается без изменений. Ранее ее обстреляли российские террористы.
ЯПУ перевели в глубокое подкритическое состояние. Речь идет о режиме "длительное остановление".
Ранее Оккупанты обстреляли из "Града" институт в Харькове, где размещена опытная ядерная установка
Радиационный фон не претерпел изменений и находится в допустимых пределах.
Персонал продолжает внедрение мер по устранению последствий бомбардировки и поддержания в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки,
– говорится в сообщении.
Напомним, что 6 марта оккупанты обстреляли из "Градов" Харьковский физико-технический институт, где расположена ядерная установка "Источник нейронов". В ее активной зоне загружено 37 топливных ядерных элементов.
Из-за циничных обстрелов следователи Службы безопасности открыли уголовное производство по статье об экоциде. Ведь в результате бомбардировки установка получила ряд повреждений.
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