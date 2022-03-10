Ядерну установку перевели в глибокий підкритичний стан. Мовиться про режим тривалої зупинки.
Раніше Окупанти обстріляли з "Граду" інститут у Харкові, де розміщена дослідна ядерна установка
Радіаційний фон не зазнав змін та перебуває у допустимих межах.
Персонал продовжує впровадження заходів з усунення наслідків бомбардування та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки,
– мовиться у повідомленні.
Нагадаємо, що 6 березня окупанти обстріляли з "Градів" Харківський фізико-технічний інститут, де розташована ядерна установка "Джерело нейтронів". В її активній зоні завантажені 37 паливних ядерних елементів.
Через цинічні обстріли слідчі Служби безпеки відкрили кримінальне провадження за статтею про екоцид. Адже в результаті бомбардування установка зазнала низки ушкоджень.
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