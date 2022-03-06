6 березня російсько-терористичні війська вкотре нанесли точкові удари по ядерним об’єктам України.

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За даними СБУ, руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Відомо, що в Харківському фізико-технічному інституті знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів.

Слідчі СБУ під керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статею №441 "екоцид".

Додамо, що Запорізька атомна електростанція ще досі перебуває під контролем російських військових, які вдерлися на територію України. У мережі перебувають 2 енергоблоки АЕС, ще один блок у ремонті, інші – зупинені.