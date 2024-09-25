Об этом сообщило издание CCTV. Запуск был плановым.

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Что известно о запуске ракеты в КНР

Межконтинентальная баллистическая ракета с имитационной боеголовкой была запущена в 8:44. Она завершила полет в заданном районе международных вод Тихого океана.

Этот запуск ракеты является плановым и предусмотренным программой ежегодных учений ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. Его цель заключается в проверке состояния вооружения и уровня подготовки военных специалистов,

– отмечается в сообщении.

Добавляется, что Китай заблаговременно проинформировал об испытаниях своей МБР соответствующие страны региона.

Напомним, что в июне Китай успешно запустил в космос китайско-французский спутник для наблюдения за космическими переменными объектами SVOM (Space Variable Objects Monitor). Однако во время запуска произошел инцидент – части разгонного блока ракеты носителя упали на населенные районы.