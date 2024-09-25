Про це повідомило видання CCTV. Запуск був плановим.
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Що відомо про запуск ракети у КНР
Міжконтинентальну балістичну ракету з імітаційною боєголовкою було запущено о 8:44. Вона завершила політ у заданому районі міжнародних вод Тихого океану.
Цей запуск ракети є плановим і передбаченим програмою щорічних навчань ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю. Його мета полягає в перевірці стану озброєння та рівня підготовки військових фахівців,
– зазначається в повідомленні.
Додається, що Китай завчасно поінформував про випробування своєї МБР відповідні країни регіону.
Нагадаємо, що у червні Китай успішно запустив у космос китайсько-французький супутник для спостереження за космічними змінними об'єктами SVOM (Space Variable Objects Monitor). Однак під час запуску стався інцидент – частини розгінного блоку ракети носія впали на населені райони.