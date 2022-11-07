С помощью ядерного шантажа Россия хочет заставить Киев начать переговоры. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

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Будет ли Путин дальше махать ядерной битой

Российское телевидение ранее усиливало ядерные угрозы перед российскими военными неудачами осенью.

Аналитики считают, что пропагандисты будут продолжать делать эти угрозы, чтобы напомнить внутренней аудитории о могуществе России среди явных военных неудач на передовой.

Кремль, вероятно, частно прояснил свою ядерную политику по поводу деэскалации с США и их союзниками. Официальные лица США и союзников сообщили, что советник США по национальной безопасности Джейк Салливан общался с советником Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, чтобы уменьшить риск использования ядерного оружия,

– заявили аналитики.

Они отмечали, что в будущем Кремль может прибегнуть к риторическому ядерному удару, пытаясь побуждать Соединенные Штаты и их союзников давить на Украину, чтобы начались переговоры.

Впрочем, Кремль не сможет напрямую заставить Киев идти на переговоры ядерными угрозами. В ISW отметили, что использование Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным и Кремль принимает меры для деэскалации своей ядерной риторики.

"Ядерные угрозы Кремля не смогли подорвать политическую и общественную волю Украины продолжать противостоять вторжению России", – добавили аналитики.

Лиз Трасс была обеспокоена, что Путин применит ядерное оружие

По информации британских СМИ, в последние дни премьерства Лиз Трасс была обеспокоена тем, что в случае применения Россией ядерного оружия в Украине, пострадали бы и другие государства мира. Россияне также могли получить доступ к ее телефонным разговорам.

Трасс беспокоилась, что радиация может попасть в Великобританию. Она постоянно отслеживала прогноз погоды, направление ветра, чтобы успеть запустить план защиты и выживания.

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