За допомогою ядерного шантажу Росія хоче змусити Київ почати переговори. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

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Чи буде Путін далі махати ядерною биткою

Російське телебачення раніше посилювало ядерні погрози перед російськими військовими невдачами восени.

Аналітики вважають, що пропагандисти продовжуватимуть робити ці погрози, щоб нагадати внутрішній аудиторії про могутність Росії серед явних військових невдач на передовій.

Кремль, ймовірно, приватно прояснив свою ядерну політику щодо деескалації з США та їхніми союзниками. Офіційні особи США та союзників повідомили, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван спілкувався з радником Путіна Юрієм Ушаковим і секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим, щоб зменшити ризик використання ядерної зброї,

– заявили аналітики.

Вони зазначали, що в майбутньому Кремль може вдатися до риторичного ядерного удару, намагаючись спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб почались переговори.

Втім, Кремль не зможе напряму змусити Київ йти на переговори ядерними погрозами. В ISW зауважили, що використання Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним і Кремль наразі вживає заходів для деескалації своєї ядерної риторики.

"Ядерні загрози Кремля не змогли підірвати політичну та суспільну волю України продовжувати протистояти вторгненню Росії", – додали аналітики.

Ліз Трасс була занепокоєна, що Путін застосує ядерну зброю

За інформацією британських ЗМІ, в останні дні прем'єрства Ліз Трасс була занепокоєна через те, що у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні, постраждали б й інші держави світу. Росіяни також могли отримати доступ до її телефонних розмов.

Трасс переймалася, що радіація може потрапити до Великої Британії. Вона постійно відстежувала прогноз погоди, напрямок вітру, щоб встигнути запустити план захисту та виживання.

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