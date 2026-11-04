Взлом МЧС России выявил страх перед ядерной войной: Тимочко объяснил, в чем заключается ловушка Путина

После взлома ресурсов МЧС России и региональных оперативных штабов россияне получили сообщения о якобы запуске ядерных боеголовок. Кибератака продемонстрировала не только уязвимость российских систем, но и то, насколько серьезно жители страны-агрессора стали воспринимать угрозу ядерной войны.

Военнослужащий ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, почему ядерные угрозы Кремля начали обращаться против самих россиян. Он также высказал предположение о том, что могло ослабить защиту российских информационных систем и сделать подобные кибератаки возможными.

Ядерные угрозы Путина обернулись против россиян

Взломы российских государственных ресурсов происходили и раньше, в частности были атакованы системы Министерства обороны, МЧС и предприятий военно-промышленного комплекса. Однако Тимочко обратил внимание на реакцию российского общества, которое уже не чувствует себя настолько защищенным от последствий войны против Украины.

По его мнению, годы ядерных угроз, военных учений и демонстративных проверок российского арсенала заставили людей поверить, что ядерная война действительно возможна. Кремль постоянно использовал эту тему для запугивания других стран, но теперь с тревогой ее воспринимают и внутри России.

Путин и его окружение попали в ловушку, которую сами же и раскручивали. Вспомните эти ядерные угрозы, непрерывные учения и проверки боеготовности ядерного потенциала России. Я думаю, россияне и сами поверили, что потенциально может быть ядерная война,

– пояснил Тимочко.

Россияне, по его оценке, стали серьезнее относиться даже к сообщениям о возможных авариях на объектах, связанных с ядерным оружием. Страх перед последствиями такой войны также ставит под сомнение их готовность поддерживать угрозы Кремля, когда опасность может коснуться их лично.

Удары по дата-центрам могли ослабить киберзащиту России

Тимочко напомнил, что Россия годами хвасталась своими возможностями в сфере кибербезопасности и проведения атак на иностранные информационные ресурсы. Однако взломы собственных государственных систем свидетельствуют о проблемах с защитой внутренних коммуникаций, документооборота и оповещения.

Одной из возможных причин военнослужащий назвал удары по российским дата-центрам. Он предположил, что повреждение такой инфраструктуры могло сказаться не только на работе пропагандистских ресурсов, но и на защищенности российского киберпространства.

Россияне всегда любили хвастаться, что у них кибербезопасность на самом высоком уровне, что это их прерогатива – взламывать иностранные сайты и различные центры связи. Думаю, здесь в какой-то мере помогли и удары по российским дата-центрам,

– отметил военнослужащий.

По предположению Тимочко, такие удары могли ослабить российские информационные кампании как в Украине, так и за рубежом, а также системы взаимной поддержки киберзащиты. Он ожидает, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем, а их влияние на российское общество может усиливаться вместе с ударами по военным объектам России.

Тимочко о ядерных угрозах Кремля: смотрите видео