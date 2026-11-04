Злам МНС Росії викрив страх перед ядерною війною: Тимочко пояснив пастку Путіна

Військовослужбовець ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ядерні погрози Кремля почали діяти проти самих росіян. Він також припустив, що могло послабити захист російських інформаційних систем і зробити подібні кібератаки можливими.

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Ядерні погрози Путіна обернулися проти росіян

Злами російських державних ресурсів відбувалися й раніше, зокрема атакували системи Міністерства оборони, МНС та підприємств військово-промислового комплексу. Однак Тимочко звернув увагу на реакцію російського суспільства, яке вже не почувається настільки захищеним від наслідків війни проти України.

На його думку, роки ядерних погроз, військових навчань і демонстративних перевірок російського арсеналу змусили людей повірити, що ядерна війна справді можлива. Кремль постійно використовував цю тему для залякування інших країн, але тепер із тривогою її сприймають і всередині Росії.

Путін і його оточення потрапили в пастку, яку самі розкручували. Пригадайте ці ядерні погрози, безперервні навчання та перевірки боєготовності ядерного потенціалу Росії. Я думаю, росіяни й самі повірили, що потенційно може бути ядерна війна– пояснив Тимочко.

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Росіяни, за його оцінкою, почали серйозніше ставитися навіть до повідомлень про можливі аварії на об'єктах, пов'язаних із ядерною зброєю. Страх перед наслідками такої війни також ставить під сумнів їхню готовність підтримувати погрози Кремля, коли небезпека може торкнутися їх особисто.

Удари по дата-центрах могли послабити кіберзахист Росії

Тимочко нагадав, що Росія роками вихвалялася своїми можливостями у сфері кібербезпеки та проведення атак на іноземні інформаційні ресурси. Проте злами власних державних систем свідчать про проблеми із захистом внутрішніх комунікацій, документообігу та оповіщення.

Однією з можливих причин військовослужбовець назвав удари по російських дата-центрах. Він припустив, що пошкодження такої інфраструктури могло позначитися не лише на роботі пропагандистських ресурсів, а й на захищеності російського кіберпростору.

Росіяни завжди любили хвалитися, що в них кібербезпека на найвищому рівні, що це їхня прерогатива – зламувати іноземні сайти та різні центри комунікації. Думаю, тут десь допомогли й удари по російських дата-центрах– зазначив військовослужбовець.

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За припущенням Тимочка, такі удари могли послабити російські інформаційні кампанії як в Україні, так і за кордоном, а також системи взаємної підтримки кіберзахисту. Він очікує, що подібні операції відбуватимуться й надалі, а їхній вплив на російське суспільство може посилюватися разом з ударами по військових об'єктах Росії.

Тимочко про ядерні погрози Кремля: дивіться відео