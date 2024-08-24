Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирно рассказал 24 Каналу, что, учитывая угрозы и "красные линии", которые всегда устанавливала кремлевская власть, события на Курщине должны были бы обусловить применение тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что Путин этого не сделал, ведь пытается нивелировать пересечение границы России.

Смотрите также Операция ВСУ на Курщине является дерзким сигналом Западу, Украина может изменить ход войны, – CNN

Путин не признает проблемы в России

Сергей Жирнов предположил, что российский диктатор не хочет публично признавать, что операция Сил обороны в Курской области это что-то масштабное и является проблемой для Кремля. Такая позиция не сможет обосновать применение ядерного оружия.

Я думаю, что он готовит не использование тактического ядерного оружия, а провокацию, чтобы скомпрометировать Украину перед западным обществом,

– сказал экс-сотрудник КГБ.

По его мнению, кремлевский диктатор сам не заинтересован в том, чтобы медийно распространять обсуждение событий в Курской области, привлекая туда свои угрозы по ядерной безопасности. Путин хочет, чтобы все думали, что там не происходит ничего серьезного.