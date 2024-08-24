Ексспівробітник КДБ Сергій Жирно розповів 24 Каналу, що, зважаючи на погрози та "червоні лінії", які завжди встановлювала кремлівська влада, події на Курщині мали б зумовити застосування тактичної ядерної зброї. Він підкреслив, що Путін цього не зробив, адже намагається нівелювати перетин кордону Росії.

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Путін не визнає проблеми у Росії

Сергій Жирнов припустив, що російський диктатор не хоче публічно визнавати, що операція Сил оборони у Курській області це щось масштабне та є проблемою для Кремля. Така позиція не зможе обґрунтувати застосування ядерної зброї.

Я думаю, що він готує не використання тактичної ядерної зброї, а провокацію, щоб скомпрометувати Україну перед західним суспільством,

– сказав ексспівробітник КДБ.

На його думку, кремлівський диктатор сам не зацікавлений в тому, аби медійно поширювати обговорення подій у Курській області, залучаючи туди свої погрози щодо ядерної безпеки. Путін хоче, аби всі думали, що там не відбувається нічого серйозного.