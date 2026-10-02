Диктатор в отчаянии: почему Путин снова угрожает миру ядерным оружием

Владимир Путин вновь стал угрожать всему миру ядерным оружием. Российский диктатор вновь прибег к своему старому "трюку", который уже никого не удивляет.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, российский диктатор всегда упоминает о ядерном оружии, когда дела на фронте у него ухудшаются. Все это свидетельствует о том, что Путин крайне нервничает из-за происходящего вокруг.

Россия уже не раз могла использовать ядерное оружие

Как подчеркнул Ус, при этом формально Россия уже могла найти поводы для применения ядерного оружия. Та же операция "Паутина" гарантированно могла бы стать таким поводом. Но Россия продолжает на словах демонстрировать свою "мощь". При этом там не упоминают, что ядерным оружием обладают разные страны.

Возникает такое ощущение, что каждый раз, когда россияне понимают, что у них все идет не по плану, они вспоминают о ядерном вооружении. То есть это как раз демонстрация нервозности России,

– отметил Ус.

Почему Путин снова угрожает всем ядерным оружием: смотрите видео 24 Канала

Дополнительным фактором раздражения Кремля стало то, что страны Балтии начали последовательно ограничивать российский агроэкспорт. В частности, Эстония уже заблокировала транзит, а Латвия и Литва готовятся к аналогичным шагам. Это вынуждает РФ рассматривать чрезвычайно дорогую логистику через Мурманск и порты Северного Ледовитого океана.

Все это раздражает Россию. И это находит отражение в заявлениях Путина. К этому добавим фронт. Карта боевых действий фактически не меняется уже несколько месяцев. Россия к тому же теряет территории. В целом Путин на Валдае наговорил многое. Но чего-то фундаментально нового не было,

– подчеркнул Ус.