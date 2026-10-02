Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, російський диктатор завжди згадує про ядерну зброю, коли справи на фронті у нього погіршуються. Все це демонструє, що Путін вкрай знервований тим, що відбувається навколо.

Росія вже неодноразово могла застосувати ядерку

Як наголосив Ус, при цьому формально Росія вже могла знайти приводи для того, аби застосувати ядерну зброю. Та ж операція "Павутина" гарантовано могла стати таким приводом. Але Росія продовжує на словах показувати свою "могутність". При цьому там не згадують, що ядерною зброєю володіють різні країни.

Виникає таке відчуття, що кожного разу, коли росіяни розуміють, що у них все йде не за планом, вони згадують про ядерне озброєння. Тобто це якраз демонстрація нервовості Росії,

– зазначив Ус.

Чому Путін знову погрожує усім ядерною зброєю: дивіться відео 24 Каналу

Додатковим чинником роздратування Кремля стало те, що країни Балтії почали послідовно обмежувати російський агроекспорт. Зокрема, Естонія вже заблокувала транзит, а Латвія та Литва готуються до аналогічних кроків. Це змушує РФ розглядати надзвичайно дорогу логістику через Мурманськ та порти Північного Льодовитого океану.

Все це дратує Росію. І воно матеріалізується в заяви Путіна. До цього додамо фронт. Мапа бойових дій фактично не змінюється кілька місяців. Росія ще й втрачає території. Загалом Путін на Валдаї наговорив багато чого. Але чогось фундаментально нового не було,

– підкреслив Ус.