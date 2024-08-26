Говорится об определенных провокаторах, которые поддерживают Россию. Это 24 Каналу отметил ветеран армии США, аналитик OSINT4 Райан МакБет.

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"Есть много людей, которые зарабатывают на сеянии страха. Большинство американцев не понимают, при каких условиях возможно использование ядерного оружия. Они вспоминают кадры фильмов, где разрушаются целые города. Очень просто спрашивать: "А что если Россия использует ядерное оружие?". Впрочем, большинство людей не задаются вопросом, как это будет выглядеть в реальности", – сказал он.

На самом деле россияне не могут этого сделать, ведь у них недостаточно войск. Они просто используют свое ядерное оружие во время операции, которую они не смогут осуществить. Но большая часть людей этого не понимает, поэтому отдельные лица зарабатывают деньги на страхах других.

"Карта, которую разыгрывает Россия"

Райан МакБет объяснил, что в США есть много людей, которые пишут статьи. Говорится об определенных провокаторах, которые поддерживают Россию, потому что это, так сказать, модно или провокационно. Они зарабатывают деньги, продавая рекламу именно благодаря распространению страха. Также есть определенные шоу, которые постоянно распространяют фейковые новости о ядерном оружии.

Однако сейчас продолжается операция ВСУ в Курской области. Она также показала американцам, что кремлевский диктатор Владимир Путин даже после этого не применил ядерное оружие.

Думаю, вся эта история с ядерной войной может быть просто картой, которую разыгрывает Россия, когда хочет добиться своего. Они не намерены использовать ядерное оружие, потому что Китай не хочет, чтобы они это делали. Как только они пойдут на это, они должны также преуспеть на поле боя. У них просто нет войск, чтобы осуществлять такие операции с ядерным оружием,

– подчеркнул аналитик.