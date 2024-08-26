Мовиться про певних провокаторів, які підтримують Росію. Це 24 Каналу зауважив ветеран армії США, аналітик OSINT4 Раян МакБет.

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"Є багато людей, які заробляють на сіянні страху. Більшість американців не розуміють, за яких умов можливе використання ядерної зброї. Вони згадують кадри фільмів, де руйнуються цілі міста. Дуже просто запитувати: "А що як Росія використає ядерну зброю?". Втім, більшість людей не ставлять питання, який вигляд це матиме в реальності", – сказав він.

Насправді росіяни не можуть цього зробити, адже у них недостатньо військ. Вони просто використають свою ядерну зброю під час операції, яку вони не зможуть здійснити. Але більша частина людей цього не розуміє, тому окремі особи заробляють гроші на страхах інших.

"Карта, яку розігрує Росія"

Раян МакБет пояснив, що у США є багато людей, які пишуть статті. Мовиться про певних провокаторів, які підтримують Росію, бо це, так би мовити, модно або провокаційно. Вони зароблять гроші, продаючи рекламу саме завдяки поширенню страху. Також є певні шоу, які постійно поширюють фейкові новини про ядерну зброю.

Однак зараз триває операція ЗСУ у Курській області. Вона також показала американцям, що кремлівський диктатор Владімір Путін навіть після цього не застосував ядерну зброю.

Думаю, вся ця історія з ядерною війною може бути просто картою, яку розігрує Росія, коли хоче домогтися свого. Вони не мають наміру використовувати ядерну зброю, бо Китай не хоче, щоб вони це робили. Як тільки вони підуть на це, вони повинні також досягнути успіху на полі бою. У них просто немає військ, щоб здійснювати такі операції із ядерною зброєю,

– наголосив аналітик.