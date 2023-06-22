Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, есть вероятность, что Путин может применить ядерное оружие.

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"Конечно, это запугивание. Он очень надеется, что это сработает, что Запад испугается и нажмет на Украину, заставит ее остановиться. Но не исключено, что в какой-то момент он применит ядерное оружие", – считает он.

Путин хочет произвести впечатление

Галлямов отметил, что сейчас Путин пытается просто запугивать и не доводить ситуацию до того, чтобы пришлось применять ядерное оружие. По его мнению, Россия подорвала Каховскую ГЭС, в частности, для того, чтобы показать свою готовность к эскалации.

Если он подорвал ГЭС, то в какой-то момент он может использовать ядерное оружие. Он хочет произвести впечатление. Думаю, именно поэтому он перебросил ядерное оружие в Беларусь. Не уверен, что в этом есть военный смысл. Скорее всего, это была попытка произвести впечатление своей решимостью,

– предположил оппозиционер.

Политтехнолог обратил внимание, что также Кремль постоянно обновляет спикеров, говорящих о российском ядерном оружии. Это делается для того, чтобы россияне видели, что вроде бы "адекватные" люди тоже так считают.

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