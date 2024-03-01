В сегодняшней ситуации все стороны должны работать вместе, чтобы снизить напряженность и стратегические риски. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга.

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Нужно сохранять сдержанность

Мао Нин напомнила, что в январе 2022 года лидеры пяти государств, имеющих ядерное оружие, сделали совместное заявление о том, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать.

Китай всегда утверждал, что все государства, владеющие ядерным оружием, должны придерживаться концепции общей безопасности, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность,

– добавила она.

В Китае призвали все стороны сохранять взвешенность и сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог и консультации.

Путин в очередной раз прибегнул к угрозам ядерным оружием