В сегодняшней ситуации все стороны должны работать вместе, чтобы снизить напряженность и стратегические риски. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга.
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Нужно сохранять сдержанность
Мао Нин напомнила, что в январе 2022 года лидеры пяти государств, имеющих ядерное оружие, сделали совместное заявление о том, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя начинать.
Китай всегда утверждал, что все государства, владеющие ядерным оружием, должны придерживаться концепции общей безопасности, поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность,
– добавила она.
В Китае призвали все стороны сохранять взвешенность и сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог и консультации.
Путин в очередной раз прибегнул к угрозам ядерным оружием
- 29 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Во время своего выступления он затронул также и вопрос отправки войск союзников в Украину. По его словам, последствия "для возможных интервентов будут трагическими". Он снова прибегнул к угрозам ядерной войной.
- Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия. По его словам, угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина безответственные.
- Миллер также заметил, что подобные заявления со стороны лидера государства с ядерным оружием недопустимы. Он добавил, что ранее этот вопрос с Россией уже обсуждали.
- В то же время в Еврокомиссии считают, что угрозы Путина применить ядерное оружие против Украины и Запада являются частью политической кампании перед президентскими выборами. В общем выступление диктатора перед парламентом России является очередной ложью для российского народа.