Во время своей речи, которая длилась более 2 часов, Путин говорил о ядерном оружии, ракеты различных типов, а также о бедности и женских консультациях. Аналитики Института изучения войны заявили, что в своем "послании" российский президент пытался привлечь внимание Запада.

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Что говорят в ISW о "послании" Путина

Аналитики Института изучения войны отметили, что во время выступления Путин использовал риторику о переговорах и бряцание ядерным оружием для того, чтобы привлечь внимание Запада к "посланию" и для продвижения текущих информационных операций Кремля. Российский президент также подтвердил свою мнимую готовность к диалогу с Соединенными Штатами по вопросам "стратегической стабильности" и одновременно – продолжил возлагать ответственность за отсутствие переговоров на США.

В частности, в своем "послании" на Федеральном собрании Путин заявил – если США хотят обсуждать важные вопросы безопасности, то необходимо учитывать национальные интересы России.

Кроме того, в Институте изучения войны отметили, что российский диктатор продолжает преследовать максималистские цели в Украине. Как отметили аналитики, Путин хочет полную капитуляцию Украины, а также имеет целью ослабить и разоружить НАТО. В ISW акцентировали – это российский президент рассматривает как неотъемлемую часть российских национальных интересов.

Сейчас Кремль проводит информационную операцию, имитируя заинтересованность в переговорах, чтобы побудить Запад к уступкам относительно суверенитета и территориальной целостности Украины,

– заявили в ISW, анализируя "послание" Путина.

Путин в своем выступлении также заявлял, мол, Россия обладает оружием, которое может наносить удары по странам Запада. Более того, он начал в очередной раз бряцать ядерным оружием, заявляя, что "эскалация Запада грозит возможным ядерным конфликтом, который может уничтожить цивилизацию". Такие заявления в очередной раз имеют целью вселить страх в западную аудиторию. Своими ядерными угрозами Путин, как отметили аналитики Института изучения войны, пытается ослабить поддержку Украины.

"Кремль не прибег к значительной эскалации в ответ на предоставление Украине новых западных систем. В ISW продолжают оценивать, что применение Россией ядерного оружия в Украине и за ее пределами крайне маловероятно", – добавили аналитики в отчете.

Что говорил Путин в своем "послании"