Під час своєї промови, яка тривала понад 2 години, Путін говорив про ядерну зброю, ракети різних типів, а також про бідність та жіночі консультації. Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що у своєму "посланні" російський президент намагався привернути увагу Заходу.

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Що говорять в ISW про "послання" Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни наголосили, що під час виступу Путін використовував риторику про переговори й брязкання ядерною зброєю для того, щоб привернути увагу Заходу до "послання" та для просування поточних інформаційних операцій Кремля. Російський президент також підтвердив свою удавану готовність до діалогу зі Сполученими Штатами з питань "стратегічної стабільності" й водночас – продовжив покладати відповідальність за відсутність переговорів на США.

Зокрема, у своєму "посланні" на Федеральних зборах Путін заявив – якщо США хочуть обговорювати важливі питання безпеки, то необхідно враховувати національні інтереси Росії.

Окрім того, в Інституті вивчення війни наголосили, що російський диктатор продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні. Як наголосили аналітики, Путін хоче повну капітуляцію України, а також має на меті послабити й роззброїти НАТО. В ISW акцентували – це російський президент розглядає як невіддільну частину російських національних інтересів.

Наразі Кремль проводить інформаційну операцію, імітуючи зацікавленість у переговорах, щоб спонукати Захід до поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України,

– заявили в ISW, аналізуючи "послання" Путіна.

Путін у своєму виступі також заявляв, мовляв, Росія володіє зброєю, яка може завдавати ударів по країнах Заходу. Ба більше, він почав вкотре брязкати ядерною зброєю, заявляючи, що "ескалація Заходу загрожує можливим ядерним конфліктом, який може знищити цивілізацію". Такі заяви вкотре мають на меті вселити страх у західну аудиторію. Своїми ядерними погрозами Путін, як наголосили аналітики Інституту вивчення війни, намагається послабити підтримку України.

"Кремль не вдався до значної ескалації у відповідь на надання Україні нових західних систем. В ISW продовжують оцінювати, що застосування Росією ядерної зброї в Україні та за її межами є вкрай малоймовірним", – додали аналітики у звіті.

Що говорив Путін у своєму "посланні"