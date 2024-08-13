В ВМС отреагировали на информацию о подготовке флота России для ядерных ударов по Европе

Западная пресса писала, что Россия разрабатывала стратегию для своего флота, которая включала нанесение ядерных ударов по целям в Западной Европе в случае конфликта с НАТО.

Однако для России опасно размещать в Черном море корабли, которые способны наносить удары ядерным оружием. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук, информирует 24 Канал.

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Что говорят в ВМС о подобной подготовке

Представитель ВМС отметил, что в Черном море запрещено применение носителей ядерного вооружения. По его словам, это ограниченная акватория, и здесь очень много правил. И она "в любой момент может остаться в закрытом состоянии, как это и произошло фактически".

Поэтому размещать здесь подобные системы вооружения более рискованно. Кроме того, их здесь будет значительно проще найти, чем в океане. Поэтому в основном это прерогатива других флотов,

– объяснил Плетенчук.

Он также отметил, что страна-агрессор регулярно проводит ядерные учения и планирование, поэтому в этом нет ничего нового.

"У них (россиян – 24 Канал) есть доктрины, которые предусматривают так называемые "недружественные страны", потенциальных врагов, среди которых все цивилизованные страны. И какие именно моменты они отрабатывают – это вопрос их. Но так или иначе ядерное оружие – это последний козырь. Если ты его применяешь, это перестает быть козырем", – добавил спикер.

Ранее Financial Times со ссылкой на секретные документы предостерегало, что оккупанты подготовили свой флот для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками. В частности, обучали моряков атаковать цели в странах Европы. Таким образом агрессор предполагал нанесение сокрушительных ударов по целям, разбросанных по всей Западной Европе.